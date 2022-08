Anticipare a dicembre il prossimo mercato invernale. Perché no? (Di mercoledì 10 agosto 2022) Siamo alle solite. Riparte il campionato e ancora non sappiamo come saranno composte le squadre che vi partecipano. Tutti i pronostici sono accompagnati da un asterisco: * salvo acquisti o cessioni ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 10 agosto 2022) Siamo alle solite. Riparte il campionato e ancora non sappiamo come saranno composte le squadre che vi partecipano. Tutti i pronostici sono accompagnati da un asterisco: * salvo acquisti o cessioni ...

Gazzetta_it : Anticipare a dicembre il prossimo mercato invernale. Perché no? #calciomercato - Claudiaitalian : RT @Erica64368024: @Claudiaitalian Secondo me dopo il tuor verso Natale (novembre/dicembre) ovviamente prima del tuor un nuovo singolo per… - Erica64368024 : @Claudiaitalian Secondo me dopo il tuor verso Natale (novembre/dicembre) ovviamente prima del tuor un nuovo singolo per anticipare Materia 2 -