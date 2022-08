Torna l'acqua a Courmayeur, acquedotto riparato (Di martedì 9 agosto 2022) Torna l'acqua a Courmayeur. Il Comune fa sapere che "i lavori di riparazione dell’acquedotto comunale, interessato nella sera del 05 agosto dalla frana in Val Ferret, sono sostanzialmente terminati. Le vasche principali dell'acquedotto intercomunale stanno caricando e il servizio sarà progressivamente ripristinato per tutto il territorio comunale e anche per la frazione Verrand di Pré Saint-Didier" si legge in un comunicato Leggi su tg24.sky (Di martedì 9 agosto 2022)l'. Il Comune fa sapere che "i lavori di riparazione dell’comunale, interessato nella sera del 05 agosto dalla frana in Val Ferret, sono sostanzialmente terminati. Le vasche principali dell'intercomunale stanno caricando e il servizio sarà progressivamente ripristinato per tutto il territorio comunale e anche per la frazione Verrand di Pré Saint-Didier" si legge in un comunicato

