Sci Alpino, Brignone e Bassino pronte per partire per gli allenamenti in Argentina (Di martedì 9 agosto 2022) Si avvicina la stagione 2022/2023 di Coppa del Mondo per quanto riguarda lo sci Alpino e la preparazione entra nel vivo con le prime trasferte verso il Sud America. L'Argentina è la destinazione scelta dai tecnici che resteranno per un mese in quel di Ushuaia. La partenza è prevista per il prossimo 19 agosto, il ritorno per il 23 settembre. Le prime a spostarsi sono le ragazze del gruppo élite di Coppa del Mondo per quanto riguarda il settore femminile, una fase cruciale in vista dell'inizio della lunghissima stagione agonistica. l direttore tecnico Gianluca Rulfi ha convocato sia Marta Bassino che Federica Brignone. Daniele Simoncelli, Davide Brignone, Darwin Pozzi e Giuseppe Abruzzini comporranno, invece, il team di tecnici che sarà presente in Argentina a supporto delle azzurre.

