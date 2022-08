One Piece Red, il film primo al box office giapponese con più di 2.25 miliardi di Yen (Di martedì 9 agosto 2022) Il nuovo filmdedicato a Shanks il Rosso, One Piece Red, ha conquistato il botteghino giapponese con grandi incassi fin dal suo debutto. È finalmente approdato nei cinema giapponesi One Piece Red, l'attesissimo film dedicato a uno dei personaggi più amati del manga di Eiichiro Oda: Shanks il Rosso. Il progetto ha avuto un debutto stratosferico, posizionandosi primo in classifica e guadagnando già più 2.25 miliardi di Yen. Ogni film legato a un'opera amata quanto One Piece - canon o meno che possa essere in relazione alla storia principale - viene sempre accolto con un misto di scetticismo e trepidazione dai fan, specialmente quando promette di rivelare nuove informazioni su un personaggio che, fin dall'inizio dell'opera di Eiichiro Oda, ... Leggi su movieplayer (Di martedì 9 agosto 2022) Il nuovodedicato a Shanks il Rosso, OneRed, ha conquistato il botteghinocon grandi incassi fin dal suo debutto. È finalmente approdato nei cinema giapponesi OneRed, l'attesissimodedicato a uno dei personaggi più amati del manga di Eiichiro Oda: Shanks il Rosso. Il progetto ha avuto un debutto stratosferico, posizionandosiin classifica e guadagnando già più 2.25di Yen. Ognilegato a un'opera amata quanto One- canon o meno che possa essere in relazione alla storia principale - viene sempre accolto con un misto di scetticismo e trepidazione dai fan, specialmente quando promette di rivelare nuove informazioni su un personaggio che, fin dall'inizio dell'opera di Eiichiro Oda, ...

