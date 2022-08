John Travolta ricorda Olivia Newton-John | “Ti ho amato così tanto | per sempre tuo”

matteosalvinimi : 'Ti ho amato tanto. Ci rivedremo ancora lungo il cammino e saremo di nuovo uniti, di nuovo insieme. Il tuo Danny'.… - fanpage : Per ricordare ancora una volta #OliviaNewtonJohn ? - Corriere : Olivia Newton John: la trasformazione nel finale del film cult con Travolta Il video - TheExtremista : @AndreaVenanzoni Vogliamo le scuse di John Travolta - iconicmanu : RT @_valsslife: il post di john travolta sono a pezzi -

...e il nastro nei capelli che si trasforma in una pantera sexy inguainata in un total black di pelle nera e capigliatura cotonata nel film cult che l'ha resa indimenticabile accanto a, è ..."Per la prima volta in costume da quando abbiamo girato il film. Sono così felice!". Così Olivia Newton -ha commentato su Instagram la reunion connei panni di Danny e Sandy, protagonisti di Grease. I due attori, 41 anni dopo l'uscita della celebre pellicola, hanno indossato i costumi di scena: camicetta, cardigan e gonna gialla ...“Dame Olivia Newton-John si è spenta serenamente nel suo Ranch nel sud della California questa mattina, circondata dalla famiglia e dagli amici. Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della famigl ...Addio a Olivia Newton-John, è scomparsa l’attrice di Grease.Giornate difficili queste, ieri abbiamo dovuto dire addio a Roger E.