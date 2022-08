StefanoDavagni : RT @MilanoFinanza: Borsa, la Cina prepara l'invasione secondo Taiwan e l'Europa si spaventa - MilanoFinanza : Borsa, la Cina prepara l'invasione secondo Taiwan e l'Europa si spaventa - cavicchioli : RT @Benzinga_Italia: ???? #premarket: #futures #USA negativi e il #petrolio sale?????? #Oil #trading #asia #cina #mercato #borsa #greggio #bar… - fisco24_info : Borsa: Europa fiacca in attesa Usa, Milano -0,5%: Qualche tensione sui titoli di Stato, Btp a 10 anni al 3,07% - Benzinga_Italia : ???? #premarket: #futures #USA negativi e il #petrolio sale?????? #Oil #trading #asia #cina #mercato #borsa #greggio… -

Agenzia ANSA

Dopo una prima parte di seduta senza una chiara direzione, i mercati azionari del Vecchio continente girano la boa di metà seduta flettendo leggermente: le Borse di Francoforte e Amsterdam cedono lo 0,...Le prime ore di contrattazioni sui mercati confermano l'avvio della seduta, con le Borse europee in attesa di segnali dagli Stati Uniti e da Wall street: come i ciclisti su pista gli operatori sono in ... Borsa: Europa parte senza una direzione, Londra piatta Cauti anche i futures di Wall Street. Per il ministro degli Esteri di Taiwan, Wu, la Cina ha usato le esercitazioni militari per preparare l'invasione dell'isola. Il superindice dell'Ocse continua a v ...Cauti anche i futures di Wall Street. Per il ministro degli Esteri di Taiwan, Wu, la Cina ha usato le esercitazioni militari per preparare l'invasione dell'isola. Il superindice dell'Ocse continua a v ...