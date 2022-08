Allegri ne perde un altro: la situazione ormai è drammatica (Di martedì 9 agosto 2022) Continua il momento negativo per la Juventus e soprattutto per Allegri; il tecnico, infatti, non avrà a disposizione un altro big. L’ultimo test della Juventus ha messo in mostra diversi problemi per quanto riguarda la rosa a disposizione di Allegri; se alle amichevoli bisogna dare il giusto peso, è altrettanto vero come i sei gol subiti nelle ultime due partite (a fronte di nessuno realizzato) rappresentino un campanello d’allarme in vista dell’esordio in campionato, il prossimo quindici agosto contro il Sassuolo. Un match dove, tra squalificati e infortunati, Allegri dovrà fare la conta dei presenti; per il tecnico è improvvisamente sorto un nuovo problema. LaPresseLa preparazione della Juventus ha lasciato una serie di problemi importanti. Dopo il doppio infortunio a centrocampo (prima Pogba e poi McKennie), ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 9 agosto 2022) Continua il momento negativo per la Juventus e soprattutto per; il tecnico, infatti, non avrà a disposizione unbig. L’ultimo test della Juventus ha messo in mostra diversi problemi per quanto riguarda la rosa a disposizione di; se alle amichevoli bisogna dare il giusto peso, è altrettanto vero come i sei gol subiti nelle ultime due partite (a fronte di nessuno realizzato) rappresentino un campanello d’allarme in vista dell’esordio in campionato, il prossimo quindici agosto contro il Sassuolo. Un match dove, tra squalificati e infortunati,dovrà fare la conta dei presenti; per il tecnico è improvvisamente sorto un nuovo problema. LaPresseLa preparazione della Juventus ha lasciato una serie di problemi importanti. Dopo il doppio infortunio a centrocampo (prima Pogba e poi McKennie), ...

