Addio Olivia Newton-John | dolce Sandy di Grease

Life&People.it Addio a Olivia Newton-John, l'indimenticabile "Sandy di Grease", attrice, incantevole al fianco di John Travolta, muore a 73 anni: lottava contro il cancro al seno. La malattia si era manifestata la prima volta trent'anni fa ma, nel 2017 l'attrice fu costretta a combattere nuovamente contro il male. Proprio nel 2017, il 31 maggio, l'attrice comunicò la sospensione del suo tour, annunciando nuove cure per una recidiva della malattia che l'aveva colpita già 25 anni prima. Il dolore alla schiena che provava si era infatti rivelato un tumore al seno con metastasi all'osso sacro. Il mondo della musica e del cinema perde la cantante australiana, divenuta famosa per aver interpretato il ruolo di Sandy Olsson nel film Grease.

