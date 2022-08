Valeria Marini | massacrata pubblicamente | “capace di fare qualcosa?”

Leggi su altranotizia

(Di lunedì 8 agosto 2022)è stata pesantemente attaccata da parte dei lettori di un noto magazine, che l’hanno letteralmente. Ecco che cosa è successo all’amata showgirl. La famosa soubrette romana de Il Bagaglino ha ricevuto durissime critiche da coloro i quali mettono in dubbio le sue capacità artistiche.-Altranotizia-(Fonte: Google)è stata letteralmente, ma qualcuno di molto famoso, è intervenuto per difenderla., attaccata pesantemente dal pubblico Tra pochissimo riprenderanno i programmi del palinsesto Mediaset e Rai che come di consueto accompagneranno i telespettatori lungo tutto l’anno, a cominciare dal prossimo settembre. Tra i contenuti ...