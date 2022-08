Atletica, gli avversari di Gianmarco Tamberi nel salto in alto agli Europei. Sarà battaglia per l’oro con Protsenko? (Di lunedì 8 agosto 2022) Il quarto posto di Eugene è già un ricordo e non è certo Gianmarco Tamberi quello che si sofferma sulle medaglie mancate. Quello che resta è il 2.33 che, in un consesso europeo, in un anno come questo potrebbe garantire il podio o forse anche la vittoria se superato magari alla prima prova. Due soli atleti sono riusciti a scavalcare quella misura in stagione, l’ucraino Andriy Protsenko e, appunto, Gianmarco Tamberi che, per non farsi mancare nulla, ha avuto anche il Covid nelle scorse settimane che lo ha costretto a interrompere la marcia di avvicinamento all’Europeo di Monaco ma difficilmente questo breve stop inciderà sulla sua prestazione all’Olympia Stadion. L’impressione è che la gara di salto in alto possa essere una rivincita ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 agosto 2022) Il quarto posto di Eugene è già un ricordo e non è certoquello che si sofferma sulle mede mancate. Quello che resta è il 2.33 che, in un consesso europeo, in un anno come questo potrebbe garantire il podio o forse anche la vittoria se superato magari alla prima prova. Due soli atleti sono riusciti a scavalcare quella misura in stagione, l’ucraino Andriye, appunto,che, per non farsi mancare nulla, ha avuto anche il Covid nelle scorse settimane che lo ha costretto a interrompere la marcia di avvicinamento all’Europeo di Monaco ma difficilmente questo breve stop inciderà sulla sua prestazione all’Olympia Stadion. L’impressione è che la gara diinpossa essere una rivincita ...

