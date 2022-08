(Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – Clu, attore veterano, noto per i suoi ruoli nella serie della NBC ‘The Virginian’ e nella commedia horror del 1985vive ‘Ildeinti’ è morto oggi per cause naturali. Aveva 93 anni. E’ quanto si legge su ‘Veriety’. Il figlio di, John, ha condiviso una foto di suo padre su Facebook come tributo. Anche il regista Sean Baker, che ha direttonel film del 2015 ‘Tangerine’, ha confermato la notizia della sua morte su Twitter. Diane Goldner, la nuora di, ha anche condiviso una dichiarazione di famiglia su Facebook a conferma della notizia, affermando l’attore è morto “circondato dalla sua amorevole famiglia. Clu era tanto premuroso quanto leale e devoto al suo mestiere – si legge nella dichiarazione – un membro orgoglioso della ...

StraNotizie : Addio a Clou Gulager, star de 'Il ritorno dei morti viventi' - marypotatogirl : Comunque hanno messo l’intervallo nella scena clou in cui Nausicaä casca nelle profondità del Mar Marcio e perde la… -

Viola News

Clu Gulager, attore veterano, noto per i suoi ruoli nella serie della NBC 'The Virginian' e nella commedia horror del 1985vive 'Il ritorno dei morti nti' è morto oggi per cause naturali. Aveva 93 anni....fine lo 'Zar' è rimasto al suo posto in biancorosso ma bisognerà vedere come peserà questo... Volevamo salire sul podio, ma aver assaggiato l'amaro delle battute d'arresto in due garemagari ... Ferrara pungente: “Ciao amico Verdù, Firenze ti rimpiangerà” (Adnkronos) - Clu Gulager, attore veterano, noto per i suoi ruoli nella serie della NBC 'The Virginian' e nella commedia horror del 1985vive 'Il ritorno dei morti nti' è morto oggi per cause naturali.Una grossa perdita per la storia del cinema internazionale: è stata la protagonista di una celebre scena che ha segnato la cultura di tutto il mondo ...