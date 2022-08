Leverano | si chiude Birra&Sound Stasera

Leggi su noinotizie

(Di domenica 7 agosto 2022) Di seguito lo stralcio di un comunicato diffuso dagli organizzatori: Grande chiusura col ritmo incalzante e le radici del Salento di Antonio Castrignanò&Taranta Sound, sul palco numero due in pineta invece si esibiranno i Giufà, band siciliana nata nel 2008 che si colloca all’ interno della scena musicale World Music europea con un genere che spazia dal Klezmer al Balkan beat con una forte matrice rock.Riff di fiati incalzanti, chitarre distorte, cassa in quattro e sonorità balcaniche sono i quattro ingredienti principali che riescono a trascinare, coinvolgere e far saltare il pubblico di ogni età. Antonio Castrignanò, musicista, compositore e autore salentino, dal 2003 è voce e tamburo della ‘Notte della Taranta’. ha suonato e collaborato con molti artisti della scena musicale italiana e internazionale come Stewart Copeland, Mauro Pagani, Giuliano Sangiorgi, Fanfare Ciocarlia, ...