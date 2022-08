Dazn, accordo raggiunto con Tim: ecco cosa cambia (Di domenica 7 agosto 2022) Potrebbe cambiare qualcosa in merito ai contenuti calcistici forniti di Dazn. La piattaforma, infatti, pare aver raggiunto l’accordo con Tim che permetterà di non essere legati esclusivamente a Timvision. ecco i dettagli. Mancano pochi giorni all’inizio della stagione calcistica e Dazn ha continuano il percorso iniziato lo scorso anno. Lo ha fatto, però, con un deciso aumento dei prezzi che ha innescato delle serie e profonde polemiche. Questa volta, invece, ci potrebbe essere un’interessante novità per quanto a seguito dell’accordo con Tim. Adobe StockChi segue da vicino questo mondo, sa che Dazn con la Serie A è visibile anche tramite Timvision. Una soluzione interessante e dai costi contenuti dato che si parla di ... Leggi su chenews (Di domenica 7 agosto 2022) Potrebbere qualin merito ai contenuti calcistici forniti di. La piattaforma, infatti, pare averl’con Tim che permetterà di non essere legati esclusivamente a Timvision.i dettagli. Mancano pochi giorni all’inizio della stagione calcistica eha continuano il percorso iniziato lo scorso anno. Lo ha fatto, però, con un deciso aumento dei prezzi che ha innescato delle serie e profonde polemiche. Questa volta, invece, ci potrebbe essere un’interessante novità per quanto a seguito dell’con Tim. Adobe StockChi segue da vicino questo mondo, sa checon la Serie A è visibile anche tramite Timvision. Una soluzione interessante e dai costi contenuti dato che si parla di ...

