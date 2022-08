Vicenza-Milan (1-6), buon esordio per Charles De Ketelaere (Di sabato 6 agosto 2022) Allo stadio Romeo Menti il Milan di Stefano Pioli vince e convince per 1-6 contro il Vicenza allenato da Baldini. Vicenza-Milan: il primo tempo del match Nei primi quarantacinque Pioli propone il classico 4-2-3-1 con tantissimi titolari: in porta Mike Maignan. Nella linea a 4 difensiva spazio a Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez. A centrocampo la coppia Bennacer-Tonali. Dietro Ante Rebic (unica punta) dentro Junior Messias, Brahim Diaz e Rafa Leao. Per i rossoneri inizio da incubo: dopo solo 20 secondi il Vicenza passa in vantaggio, cross perfetto di Begic che trova Rolfini bravo ad insaccare il vantaggio dei veneti. Il Milan ci mette solo dieci minuti a rimettere in piedi la partita. Ottima azione di Rebic che imbuca per Leao che tutto solo non sbaglia. Dopo altri dieci ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 6 agosto 2022) Allo stadio Romeo Menti ildi Stefano Pioli vince e convince per 1-6 contro ilallenato da Baldini.: il primo tempo del match Nei primi quarantacinque Pioli propone il classico 4-2-3-1 con tantissimi titolari: in porta Mike Maignan. Nella linea a 4 difensiva spazio a Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez. A centrocampo la coppia Bennacer-Tonali. Dietro Ante Rebic (unica punta) dentro Junior Messias, Brahim Diaz e Rafa Leao. Per i rossoneri inizio da incubo: dopo solo 20 secondi ilpassa in vantaggio, cross perfetto di Begic che trova Rolfini bravo ad insaccare il vantaggio dei veneti. Ilci mette solo dieci minuti a rimettere in piedi la partita. Ottima azione di Rebic che imbuca per Leao che tutto solo non sbaglia. Dopo altri dieci ...

