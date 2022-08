Torna l' incubo nucleare Gravi rischi | cosa succede alla centrale di Zaporizhzhia

Leggi su iltempo

(Di sabato 6 agosto 2022)l'nella guerra in Ucraina dopo i ripetuti bombardamenti nella regione in cui è collocata ladi, la più grande d'Europa, da tempo sotto il controllo dei russi. Uno dei reattori è stato spento, ha dichiarato la società ucraina per l'energia atomica Energoatom che fa sapere come gli attacchi hanno "causato un graveo per il funzionamento sicuro dell'impianto". Attacchi di cui Kiev e Mosca si accusano reciprocamente. "Questa giornata in Europa è stata possibile solo perché ladiper miracolo ieri non è esplosa. La Russia l'ha presa e sta attuando lì provocazioni pericolose. L'Aiea/Onu devono chiedere che la Russia si ritiri d...