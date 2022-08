Meteo Roma del 05-08-2022 ore 06:10 (Di venerdì 5 agosto 2022) Meteo venerdì trovati la scordo le previsioni del tempo per la giornata di oggi nord al mattino c’è lì del tutto soleggiati al pomeriggio instabilità momento sui rilievi di Piemonte Lombardia e Trentino Alto Adige Ampi spazi di sereno altrove in serata ancora residue piogge sul Piemonte Lombardo asciutto altrove con assenza prevalente di nuvolosità al centro stabilità prevalente al mattino con Cieli del tutto soleggiati al pomeriggio inopo aumento della nuvolosità in Appennino ma senza fenomeni associati in serata tempo stabile asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi al sud sole prevalente al mattino su tutte le regioni e il pomeriggio attesi rovesci e temporali sui settori interni di Calabria Basilicata e Sicilia nessuna variazione altrove in serata tempo asciutto comunque con cieli sereni o poco nuvolosi temperature minime massime stazionarie o ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 5 agosto 2022)venerdì trovati la scordo le previsioni del tempo per la giornata di oggi nord al mattino c’è lì del tutto soleggiati al pomeriggio instabilità momento sui rilievi di Piemonte Lombardia e Trentino Alto Adige Ampi spazi di sereno altrove in serata ancora residue piogge sul Piemonte Lombardo asciutto altrove con assenza prevalente di nuvolosità al centro stabilità prevalente al mattino con Cieli del tutto soleggiati al pomeriggio inopo aumento della nuvolosità in Appennino ma senza fenomeni associati in serata tempo stabile asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi al sud sole prevalente al mattino su tutte le regioni e il pomeriggio attesi rovesci e temporali sui settori interni di Calabria Basilicata e Sicilia nessuna variazione altrove in serata tempo asciutto comunque con cieli sereni o poco nuvolosi temperature minime massime stazionarie o ...

