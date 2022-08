Lazio, CdS: “Luis Alberto c’è ancora, ma si vira su Ilic del Verona” (Di venerdì 5 agosto 2022) Lazio, CDS- Come riporta il CdS, la Lazio è sul vertice davvero alto di un mercato che ha dato adito alla nuova squadra ad oggi. “Luis Alberto (per magìa) è riapparso a correre sui campi di Formello. Allenamento differenziato, non con la squadra, dopo due giorni trascorsi a casa. La febbre alta? Sparita. La Lazio, all’esterno, lo ha protetto. Dentro, invece, la tensione deve essere stata alta. E convincente. I malanni, veri o presunti che fossero, sono stati superati. Lo spagnolo non si era presentato a Formello martedì alla ripresa degli allenamenti inviando un certificato medico e lamentando una forma influenzale. La Lazio mercoledì lo ha sottoposto a un tampone di controllo. Esito negativo. Niente Covid. Lotito ieri mattina confermava l’attacco febbrile e meditava un comunicato in ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 5 agosto 2022), CDS- Come riporta il CdS, laè sul vertice davvero alto di un mercato che ha dato adito alla nuova squadra ad oggi. “(per magìa) è riapparso a correre sui campi di Formello. Allenamento differenziato, non con la squadra, dopo due giorni trascorsi a casa. La febbre alta? Sparita. La, all’esterno, lo ha protetto. Dentro, invece, la tensione deve essere stata alta. E convincente. I malanni, veri o presunti che fossero, sono stati superati. Lo spagnolo non si era presentato a Formello martedì alla ripresa degli allenamenti inviando un certificato medico e lamentando una forma influenzale. Lamercoledì lo ha sottoposto a un tampone di controllo. Esito negativo. Niente Covid. Lotito ieri mattina confermava l’attacco febbrile e meditava un comunicato in ...

