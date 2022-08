La bandierina dei 2mila ragazzi del servizio civile digitale (Di venerdì 5 agosto 2022) È partito, anche con un discreto battage promozionale, il progetto di apertura dei bandi per il cosiddetto servizio civile digitale. Si tratta di 2160 posti riservati a ragazzi d’età compresa tra i 18 e i 28 anni che, stando al Ministero della Transizione digitale, avranno «l’obiettivo di accrescere le competenze digitali dei meno abili, favorendo l’uso dei servizi pubblici online». Quando esprimiamo il concetto di “meno abili”, non stiamo parlando soltanto degli anziani (e ricordiamo che gli over 65 rappresentano attualmente il 23,2% della popolazione residente in Italia), ma di tutti coloro che mostrano difficoltà nella gestione degli strumenti digitali. Va da sé che il compito di facilitatori, assegnato a poco più di duemila ragazzi, sia davvero improbo. LEGGI ANCHE > Hanno ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 5 agosto 2022) È partito, anche con un discreto battage promozionale, il progetto di apertura dei bandi per il cosiddetto. Si tratta di 2160 posti riservati ad’età compresa tra i 18 e i 28 anni che, stando al Ministero della Transizione, avranno «l’obiettivo di accrescere le competenze digitali dei meno abili, favorendo l’uso dei servizi pubblici online». Quando esprimiamo il concetto di “meno abili”, non stiamo parlando soltanto degli anziani (e ricordiamo che gli over 65 rappresentano attualmente il 23,2% della popolazione residente in Italia), ma di tutti coloro che mostrano difficoltà nella gestione degli strumenti digitali. Va da sé che il compito di facilitatori, assegnato a poco più di duemila, sia davvero improbo. LEGGI ANCHE > Hanno ...

EricBlo20982604 : @Arturo_Scotto Eh no. La bandierina dei 'progressisti' ci sta perculando da anni. - Stormtrooper528 : @diegomilan_78 @ageffe @DioBenedicaMe Io non ho ancora visto una gruppo più piagnucoloso dei fasci. Vi basta una ba… - LubumbaMalik : @CarloCalenda @GuidoCrosetto Bandierina, sei solo una bandierina, e per giunta anche poco intelligente. Dovessi sce… - anarcomico : RT @7m70: PS: per gli storditelli con bandierina: questo non significa giustificare l'attacco russo, significa solo che gli ucraini sono la… - lup0solitari0 : @_Nico_Piro_ @_Nico_Piro_ le rinnovo per l'ennesima volta la mia solidarietà per gli attacchi subiti.Noto che gran… -