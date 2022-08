Covid: in Campania tasso di incidenza resta stabile (Di venerdì 5 agosto 2022) resta stabile, in Campania, il tasso di incidenza. Secondo i dati del Bollettino della Regione, sono 3.323 i neo positivi al Covid su 18.253 test esaminati. Ieri il tasso di incidenza era del 18.07%, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 5 agosto 2022), in, ildi. Secondo i dati del Bollettino della Regione, sono 3.323 i neo positivi alsu 18.253 test esaminati. Ieri ildiera del 18.07%, ...

