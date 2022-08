Calcio donne: ranking Fifa, Stati Uniti prime, Italia 15/a (Di venerdì 5 agosto 2022) La Nazionale femminile degli Stati Uniti è sempre al comando del ranking Fifa, l'Inghilterra campione d'Europa guadagna 4 posizioni ed è ora quarta mentre ne perde due la Francia. Perde una posizione ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 5 agosto 2022) La Nazionale femminile degliè sempre al comando del, l'Inghilterra campione d'Europa guadagna 4 posizioni ed è ora quarta mentre ne perde due la Francia. Perde una posizione ...

