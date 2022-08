“Vedremo…”: calciomercato Juventus, Allegri fa sognare i tifosi (Di giovedì 4 agosto 2022) Le parole di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, dopo l’amichevole della squadra bianconera contro l’Under 23. Il solito Bonucci e Locatelli decidono per 2-0 la sfida che i bianconeri hanno disputato questo pomeriggio a Villar Perosa contro l’Under 23 della stessa Juventus. Una sgambata in vista dei prossimi prestigiosi impegni in amichevole ma sopratutto in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 4 agosto 2022) Le parole di Massimiliano, tecnico della, dopo l’amichevole della squadra bianconera contro l’Under 23. Il solito Bonucci e Locatelli decidono per 2-0 la sfida che i bianconeri hanno disputato questo pomeriggio a Villar Perosa contro l’Under 23 della stessa. Una sgambata in vista dei prossimi prestigiosi impegni in amichevole ma sopratutto in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

giammy1195 : @angelomangiante chi è il prossimo di cui vedremo la foto??? #Calciomercato #ASRoma - MarcoVioli5 : Il jet privato del presidente #Friedkin alle 17.35 è nei pressi di #Viterbo ed è entrato nel Lazio. Manca poco all'… - MarcoVioli5 : Ripartito l'aereo di Dan Friedkin alle 14.58 da Rotterdam. Vedremo in che direzione #Wijnaldum #ASRoma #Calciomercato #CalciomercatoRoma - CorJuve : RT @jordancs580: Sembra che la #juventus abbia sciolto i dubbi: offerta ufficiale per #Kostic, 9 milioni più bonus.. attesa la risposta ent… - ZonaBianconeri : RT @PiccoloDrago65: Non so come si svilupperà il #Calciomercato della #Juve da qui fino al 31 agosto,di una cosa invece sono certo:se un'op… -

Juve, Allegri: 'Partiamo sempre per vincere, ma le altre sono più forti. Pogba Non sono un medico' Purtroppo c'è stato questo imprevisto di Pogba quindi ora vedremo, ma la rosa è competitiva in un campionato dove si è alzato il livello tecnico'. POGBA - 'Non sono un medico, mi sono affidato a ... Milan, proposto Ndombelé. Atalanta, Nottingham su Freuler. Tutte le trattative Ore 11:48 - Man City, Haaland: "Critiche non mi preoccupano" Erling Haaland parla delle difficoltà incontrate nelle prime settimane al Manchester City: "L'ambientamento richiede tempo, vedremo quanto. Purtroppo c'è stato questo imprevisto di Pogba quindi ora, ma la rosa è competitiva in un campionato dove si è alzato il livello tecnico'. POGBA - 'Non sono un medico, mi sono affidato a ...Ore 11:48 - Man City, Haaland: "Critiche non mi preoccupano" Erling Haaland parla delle difficoltà incontrate nelle prime settimane al Manchester City: "L'ambientamento richiede tempo,quanto.