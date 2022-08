Perché questa è l’ultima opportunità per salvare il Jcpoa (Di giovedì 4 agosto 2022) L’Unione Europea prova l’ultimo sforzo per salvare l’accordo sul nucleare iraniano: ha convocato tutti i negoziatori per un’inaspettata e improvvisa ripresa dei colloqui oggi, giovedì 4 agosto, all’Hotel Palais Coburg di Vienna. L’obiettivo – che dura da mesi – è quello di ricomporre l’accordo del 2015 con cui l’Iran ha accettato di congelare il suo programma nucleare ricevendo in cambio un’importante riduzione delle sanzioni che avrebbe permesso la ripresa economica del Paese. “Avrebbe” Perché l’intesa è stata affossata nel 2018, quando l’amministrazione Trump decise unilateralmente di ritirarsi, rinnovando la panoplia sanzionatoria contro Teheran (e, a causa delle sanzioni secondarie, impedendo a mezzo mondo di fare business con entità iraniane). Secondo una volontà espressa da Joe Biden sin dai tempi della campagna elettorale, oltre un anno fa è ... Leggi su formiche (Di giovedì 4 agosto 2022) L’Unione Europea prova l’ultimo sforzo perl’accordo sul nucleare iraniano: ha convocato tutti i negoziatori per un’inaspettata e improvvisa ripresa dei colloqui oggi, giovedì 4 agosto, all’Hotel Palais Coburg di Vienna. L’obiettivo – che dura da mesi – è quello di ricomporre l’accordo del 2015 con cui l’Iran ha accettato di congelare il suo programma nucleare ricevendo in cambio un’importante riduzione delle sanzioni che avrebbe permesso la ripresa economica del Paese. “Avrebbe”l’intesa è stata affossata nel 2018, quando l’amministrazione Trump decise unilateralmente di ritirarsi, rinnovando la panoplia sanzionatoria contro Teheran (e, a causa delle sanzioni secondarie, impedendo a mezzo mondo di fare business con entità iraniane). Secondo una volontà espressa da Joe Biden sin dai tempi della campagna elettorale, oltre un anno fa è ...

