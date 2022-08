Scholz accusa Mosca | sta bloccando la consegna della turbina per Nord Stream Intanto Schroeder tratta con Putin – Il video

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Il cancelliere tedesco Olafhato la Russia di essere responsabile del bloccodi unasenza la quale, secondo, il gasdottonon può funzionare normalmente. «Non c’è motivo per cui lanon debba avvenire», ha dichiarato il cancelliere tedesco. Nel frattempoha ridotto ulteriormente il volume delle sue forniture di gas sostenendo che lafosse necessaria. Per il cancellieredovrebbe solo «fornire le informazioni doganali necessarie per il trasporto in Russia». Proprio in considerazione dei tagli decisi daha affermato oggi che «potrebbe avere un senso» ...

Agenzia ANSA

