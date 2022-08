Cappato si autodenuncia ai carabinieri per il suicidio di Elena | «Pronto al carcere | dai partiti mai una risposta» – Il video

(Di mercoledì 3 agosto 2022) «Sostengo la battaglia di Marcosul fine vita e ammiro la sua azione non violenta di, ripetuta anche oggi. Lo scandalo dei suoi processi è al contempo un’accusa e un richiamo potente al Parlamento, al legislatore, drammaticamente e colpevolmente latitante. Il nostro impegno non mancherà perché si arrivi a una legge di libertà, responsabilità e civiltà sulassistito. Forza Marco!». È il messaggio pubblicato su Facebook dal segretario di +Europa, Benedetto Della Vedova, dopo l’sporta stamattina da Marcoalla stazione deidi Milano, vicino piazza Duomo. Il tesoriere dell’associazione Luca Coscioni aveva accompagnato in Svizzera la signora, 69 anni, malata oncologica terminale, per consentirle di ...

Mercoledì 3 agosto alle 11 presso la stazione dei Carabinieri in via Fosse Ardeatine 4, a Milano, Marcosidopo aver accompagnato in Svizzera per il suicidio assistito la signora Elena. Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "L'di Marco, presso ...'Per ben due legislature, il Parlamento non e' stato in grado di affrontare in alcun modo il tema del fine vita. L'di Marcodenuncia questo drammatico impasse. Tra gli altri temi importanti, i partiti dovrebbero sottoscrivere in campagna elettorale l'impegno ad approvare una legge di civilta', ...La parola adesso passa alla legge italiana che, sostiene Marco Cappato, 'crea discriminazione fra i malati': non tutti possono sostenere i costi del viaggio in Svizzera. La battaglia dell'associazione ...MILANO (ITALPRESS) - Depositata l'autodenuncia di Marco Cappato, il tesorerie dell'associazione Luca Coscioni che ha accompagnato in Svizzera ...