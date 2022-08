Calciomercato Roma, novità su Shomurodov: Torino e Bologna se lo contendono - Sport - Calcio - quotidiano.net (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, le condizioni di Zalewski e Pellegrini dopo l'amichevole con il Tottenham Roma, 3 agosto 2022 - Prima di poter far il passo decisivo e ingaggiare Andrea Belotti , la Roma dovrà sfoltire il suo ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022), le condizioni di Zalewski e Pellegrini dopo l'amichevole con il Tottenham, 3 agosto 2022 - Prima di poter far il passo decisivo e ingaggiare Andrea Belotti , ladovrà sfoltire il suo ...

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO ROMA-WIJNALDUM, ACCORDO IN VIA DI DEFINIZIONE. POSSIBILE CONCLUSIONE GIA' NELLE PROSSIME ORE… - DiMarzio : #Calciomercato | #ASRoma, per #Wijnaldum si potrebbe chiudere in giornata con il @PSG - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialASRoma: le ultime su #Wijnaldum. Il club spinge per chiudere l'affare con il PSG… - forzaroma : ??NEWS AGGIORNATA! Mercato Roma LIVE: attesa per l'arrivo di Wijnaldum. #Veretout verso la Francia. Accordo con… - PagineRomaniste : Domani incontro tra #Marsiglia e #Roma per #Veretout: chiusura vicina #ASRoma #calciomercato -