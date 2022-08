Milan, visite d'idoneità per De Ketelaere VIDEO (Di martedì 2 agosto 2022) Mancano solo le firme sul contratto, poi Charles De Kateleare sarà a tutti gli effetti un giocatore del Milan. Il trequartista belga... Leggi su calciomercato (Di martedì 2 agosto 2022) Mancano solo le firme sul contratto, poi Charles De Kateleare sarà a tutti gli effetti un giocatore del. Il trequartista belga...

DiMarzio : .@acmilan, terminate le visite mediche di #DeKetelaere?? - AntoVitiello : ?? #Milan, terminate le visite mediche di Charles #DeKetelaere. Il belga ???? ha lasciato ora la clinica 'La Madonnina' - lucabianchin7 : Il programma di Charles #DeKetelaere a Milano. ? questa sera all’ora di cena: arrivo a Linate ? domani mattina: vis… - Rigna_risorto : RT @russ_mario1: @EM1998_ Poi salta per un problema alle visite, e iniziano a fare i pazzi con i social del Milan - tommyrezaa : RT @MilanNewsit: ??????? Visite mediche per il nuovo acquisto del #Milan Charles #DeKetelaere (via @AntoVitiello e @antonello_gioia) https://… -