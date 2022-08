(Di martedì 2 agosto 2022)è rimasta nei cuori dei telespettatori dopo il GF VIP 5. L’anno scorso ha condotto per il reality Mediaset, la trasmissione su Mediaset Infinity, GF VIP PARTY. Ma quest’anno non è stata riconfermata nello stesso ruolo. Al suo posto sembra che ci sarà il suo fidanzato Pierpaolo Pretelli insieme a Soleil Sorge. Ma all’influencer di origine iraniana spetterebbe un altro ruolo.alVip 7? Tutta la verità Sono settimane che si rincorre la voce secondo cuiritornerebbe alVip 7 in una nuova veste. Ieri anche il portale di Gabriele Parpiglia ha detto la sua. Infatti, ha affermato che molto probabilmente l’influencer e modella parteciperà al reality di ...

fanpage : I #PRELEMI hanno scatenato il pubblico del Giffoni Film Festival ieri, scambiandosi un romantico e passionale baci… - MediasetTgcom24 : Pierpaolo Pretelli raggiunge Giulia Salemi al Giffoni Film Festival ed è subito bacio sul palco #giuliasalemi… - Lucyinthesky_77 : RT @headandthoughts: Giulia Salemi conduttrice, autrice, influencer da 1.8 milioni di follower su Instagram e da settembre anche arredatri… - tuttopuntotv : Giulia Salemi: il ritorno al Grande Fratello Vip è sempre più vicino #gfvip #gfvip7 #prelemi #giuliasalemi #pretelli - Cassie09725924 : RT @SuperGuidaTV: Brava Giulia, studio e umiltà ?? #prelemi #prelemini #pretelli #grandefratellovip #grandefratello #giuliasalemi #salemi… -

Manca poco alla settima edizione del Grande Fratello Vip , che partirà il prossimo settembre su Canale 5 . Stando alle ultime indiscrezioni , l'influencer ed ex gieffinapotrebbe tornare nel cast del reality show condotto da Alfonso Signorini ma in un ruolo totalmente inedito mai sperimentato fino a ora. Il ritorno dial Gf Vip Dopo aver ...L'influencer in Puglia per il compleanno di Pierpaolo Petrelli ha avuto un incontro con Ron ...Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono in crisi Un video postato sui social dall'influencer toglie ogni dubbio.La conduttrice aveva affermato: "Quando mi farà la proposta ci sposeremo. Per adesso viviamo giorno per giorno" ...