Fiorentina | Sottil | “Concentrati sul playoff di Conference e l’inizio di campionato”

(Di martedì 2 agosto 2022) Dal ritiro dellain quel di Salisburgo è intervenuto Riccardo, autore dell’unico gol dei viola nella sconfitta in amichevole per 2-1 rimediata domenica contro il Galatasaray: “Abbiamo nel mirino sia il preliminare diLeague che la prima di, vogliamo farci trovare pronti”, ha dichiarato l’esterno offensivo. “La preparazione sta andando in maniera ottimale, lavoriamo ogni giorno in Austria avendo a disposizione degli ottimi campi dove si possono fare allenamenti di grande qualità – ha aggiunto il classe ’99 -. Siamo soddisfatti, abbiamo messo minuti nelle gambe qualche giorno fa col Galatasaray, purtroppo il risultato non è stato positivo però siamo ancora in preparazione.si è poi soffermato sul gol realizzato contro i turchi in amichevole e in generale ...