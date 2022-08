Usa: mega incendio in California, 8.000 persone a rischio (Di lunedì 1 agosto 2022) Allerta nel nord della California per 8.000 persone minacciate da un vasto incendio scoppiato venerdì pomeriggio al confine con l'Oregon, nella zona della foresta nazionale. Le fiamme hanno già ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 1 agosto 2022) Allerta nel nord dellaper 8.000minacciate da un vastoscoppiato venerdì pomeriggio al confine con l'Oregon, nella zona della foresta nazionale. Le fiamme hanno già ...

