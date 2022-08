LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: Furlani subito in finale nel lungo! strabilia Faggin nei 100! Avanzano Carcano e Canazza (Di lunedì 1 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.11: Il rappresentante del Botswana Tebogo domina la terza batteria con 10?00, secondo il polacco Zakrzewski con. 10?40, terzo l’azzurro Longobardi con 10?54, terzo tempo di ripescaggio al momento 19.08: C’è Eduardo Longobardi al via nella terza batteria dei 100. I protagonisti: Howell (Cay), Belle (Ivb), Tebogo (Bot), Longobardi (Ita), Zakrzewski (Pol), Kangasoja (Fin), Augustine (Tto) 19.07: Piuccolo miglioramento per Nonino nel peso del Dedcathlon: 11.70 ma i punti sono oggettivamente pochi 19.06: Misura di 7.01 per l’altro azzurro Baldi nel lungo, serve molto di più per raggiungere Furlani in finale 19.05: MATTIA Furlani!!!! subito finale PER IL GIOVANISSIMO AZZURRO CON 7.85! 19.03: Il sudafricano Richardson vince la ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.11: Il rappresentante del Botswana Tebogo domina la terza batteria con 10?00, secondo il polacco Zakrzewski con. 10?40, terzo l’azzurro Longobardi con 10?54, terzo tempo di ripescaggio al momento 19.08: C’è Eduardo Longobardi al via nella terza batteria dei 100. I protagonisti: Howell (Cay), Belle (Ivb), Tebogo (Bot), Longobardi (Ita), Zakrzewski (Pol), Kangasoja (Fin), Augustine (Tto) 19.07: Piuccolo miglioramento per Nonino nel peso del Dedcathlon: 11.70 ma i punti sono oggettivamente pochi 19.06: Misura di 7.01 per l’altro azzurro Baldi nel lungo, serve molto di più per raggiungerein19.05: MATTIA!!!!PER IL GIOVANISSIMO AZZURRO CON 7.85! 19.03: Il sudafricano Richardson vince la ...

