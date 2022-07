TS – Juve, Del Piero battezza Di Maria: “Classe, efficacia e personalità” (Di sabato 30 luglio 2022) 2022-07-30 09:00:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: “Due capitani, ci sono due capitani, due capitaaaaniiiii“. Ecco cosa cantavano ieri al campo di allenamento della Juventus in California gli oltre 400 tifosi (membri degli Juventus club o ragazzini delle Academy) sugli spalti. All’interno della Loyola University, infatti, in un sol colpo, si sono infatti palesati a bordocampo Alessandro Del Piero e Giorgio Chiellini. Ormai sono di casa a LA: Del Piero ci vive per buona parte dell’anno da ormai 6 anni, mentre Chiellini ha appena iniziato la sua avventura con i Los Angeles FC. Entusiasmo e cori Invitati dalla Juventus, Ale&Giorgio non hanno perso l’occasione. I due grandi ex hanno seguito la seduta pomeridiana di lavori effettuati da Leonardo Bonucci (il terzo capitano…) e ... Leggi su justcalcio (Di sabato 30 luglio 2022) 2022-07-30 09:00:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: “Due capitani, ci sono due capitani, due capitaaaaniiiii“. Ecco cosa cantavano ieri al campo di allenamento dellantus in California gli oltre 400 tifosi (membri deglintus club o ragazzini delle Academy) sugli spalti. All’interno della Loyola University, infatti, in un sol colpo, si sono infatti palesati a bordocampo Alessandro Dele Giorgio Chiellini. Ormai sono di casa a LA: Delci vive per buona parte dell’anno da ormai 6 anni, mentre Chiellini ha appena iniziato la sua avventura con i Los Angeles FC. Entusiasmo e cori Invitati dallantus, Ale&Giorgio non hanno perso l’occasione. I due grandi ex hanno seguito la seduta pomeridiana di lavori effettuati da Leonardo Bonucci (il terzo capitano…) e ...

