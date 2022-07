Razzo cinese, fra le traiettorie possibili di caduta anche la Puglia: impatto da pomeriggio a notte Il sud Italia fra le eventuali zone di arrivo dei detriti (Di sabato 30 luglio 2022) L’impatto previsto con la Terra, intorno alle 23 ora Italiana, con uno scarto di più o meno 6 ore. Non ci sono ancora restringimenti del campo, a poche ore dalla caduta sul pianeta dei detriti del vettore che ha trasportato nello spazio, pochi giorni fa, la stazione cinese. Fra le altre, tre traiettorie possibili di caduta riguardano il sud Italia, compresa la Puglia. L'articolo Razzo cinese, fra le traiettorie possibili di caduta anche la Puglia: impatto da pomeriggio a notte <small class="subtitle">Il sud Italia fra le ... Leggi su noinotizie (Di sabato 30 luglio 2022) L’previsto con la Terra, intorno alle 23 orana, con uno scarto di più o meno 6 ore. Non ci sono ancora restringimenti del campo, a poche ore dallasul pianeta deidel vettore che ha trasportato nello spazio, pochi giorni fa, la stazione. Fra le altre, trediriguardano il sud, compresa la. L'articolo, fra ledilada Il sudfra le ...

