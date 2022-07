La verità sulle Marche “razziste” (da uno che ci vive) (Di sabato 30 luglio 2022) Un paio di cose, per amor di verità, sull’omicidio di Alika Ogorchukwu, l’ambulante nigeriano invalido, subito colto al balzo dai propagandisti di sinistra, da Formigli all’ossessivo in camicia rossa Berizzi alla solita Lucarelli, immancabile, per dare addosso a Giorgia Meloni; la quale, tuttavia, finalmente ha risposto, bollando il delfino di Santoro come sciacallo: più che giusto, non si può sempre far finta di niente, ci piace anzi pensare che la leader di Fratelli d’Italia ci legga; quanto a quell’altra, non merita risposta perché si aggrappa pure agli asciugamani degli alberghi per far parlare di sé. L’omicidio di un nigeriano, senza tanti giri di parole, figlio del razzismo instillato da Meloni e Salvini: questa la lettura, più imbecille ancora che squallida, della sedicente informazione di sinistra, quella controllata dal PD. Col corollario: ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 30 luglio 2022) Un paio di cose, per amor di, sull’omicidio di Alika Ogorchukwu, l’ambulante nigeriano invalido, subito colto al balzo dai propagandisti di sinistra, da Formigli all’ossessivo in camicia rossa Berizzi alla solita Lucarelli, immancabile, per dare addosso a Giorgia Meloni; la quale, tuttavia, finalmente ha risposto, bollando il delfino di Santoro come sciacallo: più che giusto, non si può sempre far finta di niente, ci piace anzi pensare che la leader di Fratelli d’Italia ci legga; quanto a quell’altra, non merita risposta perché si aggrappa pure agli asciugamani degli alberghi per far parlare di sé. L’omicidio di un nigeriano, senza tanti giri di parole, figlio del razzismo instillato da Meloni e Salvini: questa la lettura, più imbecille ancora che squallida, della sedicente informazione di sinistra, quella controllata dal PD. Col corollario: ...

