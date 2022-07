Calciomercato Napoli | si tratta col Chelsea per Kepa | proposta una formula

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 30 luglio 2022) Non è ancora chiaro quale sarà l’assetto della porta delnella prossima stagione. Dopo la partenza di Ospina, sembrava infatti vicino il rinnovo di Meret che, però, non è ancora stato formalizzato. I tanti nomi di prestigio che continuano a circolare per la porta azzurra lasciano pensare che qualche dubbio sul rinnovo del portiere friulano c’è ancora, come confermato ieri sera da Alfredo Pedullà in diretta a Sportitalia.Arrizabalaga (Getty Images), siper un prestito con diritto di riscatto Sembra essere balzato in cima alle preferenze per il ruolo di portiere (non è ancora chiaro se allo scopo di affiancare o sostituire Meret) il nome didel. Lo conferma ...