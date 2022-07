Papa Francesco nell’estremo nord per l’abbraccio agli Inuit e agli ex alunni delle scuole residenziali (Di venerdì 29 luglio 2022) Iqaluit – E’ nell’estremo nord del continente americano, a soli 300 chilometri dal circolo polare artico, che si conclude il Viaggio Apostolico di Papa Francesco. Partito da Quebec, il Papa ha raggiunto in aereo la cittadina di Iqualuit (“luogo di molti pesci” in lingua inuktitut), la capitale del territorio di Nunavut, che ospita la più grande comunità di Inuit, circa 3.900 persone. Al suo arrivo all’Aeroporto Internazionale di Iqaluit, il Pontefice è stato accolto dal vescovo di Churchill-Hudson Bay, monsignor Anthony Wieslaw Krotki, e da alcune autorità locali. Poi, dopo essersi recato per alcuni minuti nella sala Vip, ha raggiunto in auto la Nakasuk Elementary School dove, incontra in privato alcuni alunni delle ex scuole ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 29 luglio 2022) Iqaluit – E’del continente americano, a soli 300 chilometri dal circolo polare artico, che si conclude il Viaggio Apostolico di. Partito da Quebec, ilha raggiunto in aereo la cittadina di Iqualuit (“luogo di molti pesci” in lingua inuktitut), la capitale del territorio di Nunavut, che ospita la più grande comunità di, circa 3.900 persone. Al suo arrivo all’Aeroporto Internazionale di Iqaluit, il Pontefice è stato accolto dal vescovo di Churchill-Hudson Bay, monsignor Anthony Wieslaw Krotki, e da alcune autorità locali. Poi, dopo essersi recato per alcuni minuti nella sala Vip, ha raggiunto in auto la Nakasuk Elementary School dove, incontra in privato alcuniex...

vaticannews_it : ???? Il #Papa incontra il clero, prega alla tomba di San Francesco de Laval. Chiede perdono per le vittime di abusi;… - Rvaticanaitalia : 'Non usare la letteratura per piegarla ad un uso religioso, ma far parlare la letteratura nella convinzione che con… - LaVeritaWeb : Dopo le scuse agli indigeni, Ottawa critica Francesco per aver condannato i singoli cristiani e non l’intera Chiesa… - alvarez_nimer : RT @MaxMenichetti: #29Luglio si apre il sesto giorno del pellegrinaggio penitenziale in #Canada di #Papa Francesco. Oggi ancora un incontro… - alvarez_nimer : RT @MaxMenichetti: #29luglio il #Papa è a #Iqaluit. Qui dove la terra è congelata vivono 7.740 persone. Francesco abbraccerà la più grande… -