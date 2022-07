Sale l'ansia per il test d'ingresso a Medicina, guida Consulcesi per prepararsi (Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug. (Adnkronos Salute) - Sale l'ansia da prestazione dei molti aspiranti studenti di Medicina che, a fatica, si stanno preparando ad affrontare i test d'ingresso all'università previsto il prossimo 6 settembre. "Mai come quest'anno si sentono preoccupati e timorosi, consci che la pandemia abbia in parte compromesso la loro formazione scolastica", conferma Giorgio Nardone, psicoterapeuta e tra i docenti del corso ad accesso gratuito, offerto da Consulcesi, intitolato “Come arrivare preparati e in forma al test per Medicina e per le professioni sanitarie”. A peggiorare la situazione - si legge in una nota Consulcesi - l'incognita delle nuove modalità di selezione annunciate dalla ministra dell'università Maria Cristina Messa. ... Leggi su iltempo (Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug. (Adnkronos Salute) -l'da prestazione dei molti aspiranti studenti diche, a fatica, si stanno preparando ad affrontare id'all'università previsto il prossimo 6 settembre. "Mai come quest'anno si sentono preoccupati e timorosi, consci che la pandemia abbia in parte compromesso la loro formazione scolastica", conferma Giorgio Nardone, psicoterapeuta e tra i docenti del corso ad accesso gratuito, offerto da, intitolato “Come arrivare preparati e in forma alpere per le professioni sanitarie”. A peggiorare la situazione - si legge in una nota- l'incognita delle nuove modalità di selezione annunciate dalla ministra dell'università Maria Cristina Messa. ...

LocalPage3 : Sale l'ansia per il test d'ingresso a Medicina, guida Consulcesi per prepararsi - Alice_L08 : Io ammiro chi posta le proprie foto qui su tw raga io ho una vergogna tremenda a mostrarmi, per condividere il mio… - italiaserait : Sale l’ansia per il test d’ingresso a Medicina, guida Consulcesi per prepararsi - i94louist : @inlovewithLTx SCUSA SCUSA MI SALE L'ANSIA JFJEJE - umbriajournal_ : Università, sale ‘ansia da prestazione’ per test ingresso a Medicina -