Milan | Cuenca e D’Alessio | terminate le visite mediche

(Di giovedì 28 luglio 2022) I due nuovi acquisti della primavera delhanno appena completato le. L’esclusiva di MN24 Come appreso danews24 Hugoe Leonardohanno terminato lecon ile si apprestano, nel pomeriggio, a firmare il contratto in attesa della successiva ufficialità. Di seguito il video: ESCLUSIVA #MN24 – I due nuovi acquisti delPrimavera Hugo #e Leonardo #DAlessio hanno concluso lealla Clinica La Madonnina. @DavideLusinga pic.twitter.com/W7iESRMAEH—News 24 (@news24 com) July 28, ...

Il Milan si appresta ad ufficializzare due colpi di mercato per la formazione Primavera di Ignazio Abate - proveniente dalla Roma - e il trequartista paraguaiano classe 2005 Hugo Cuenca. Il Milan Primavera accoglie Hugo Cuenca. Il classe 2005 ha svolto le visite mediche con il club rossonero Il Milan Primavera scopre Hugo Cuenca. Il centrocampista classe 2005 è un nuovo acquisto rossonero