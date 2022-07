Le pagelle di Napoli-Adana 2-2

Leggi su napolinews

(Di giovedì 28 luglio 2022) Ledell’amichevole di ieri sera traandata in scena a Castel di Sangro. Meret 5,5 Un paio di interventi ad inizio ripresa, ma nulla di trascendentale. Poi sull’ingenuità di Ostigard va in uscita bassa su Balotelli, che probabilmente andava allargandosi, e combina la frittata che costa l’1-1. Non il massimo sul piano della fiducia. Di Lorenzo 6,5 E’ già in grande forma. Non sbaglia un intervento e nella ripresa difende, come nel caso della chiusura quasi da ultimo uomo, e poi lo vedi anche spingere dopo un recupero alto (dal 66? Zerbin 6,5 – Entra da terzino, chiaramente di spinta per le sue caratteristiche, balla un po’ quando viene attaccato ma fa vedere buone cose in progressione, subendo falli e poi propiziando il 2-2 ) Rrahmani 6 Non ha grande lavoro da svolgere, ma chiude ...