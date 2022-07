Denis Dosio replica a Paola Di Benedetto: “Io sono da chiudere in manicomio? Sei davvero povera umanamente” (Di giovedì 28 luglio 2022) Fuoco e fiamme tra Paola di Benedetto e Denis Dosio. Pochi giorni fa la speaker di Rtl 102.5, ospite di Simone Buratti e del collega Jody su Twitch, era stata sottoposta a un singolare ma semplice quiz: guardando una fotografia, doveva dare il proprio giudizio sulla persona in questione. Alla vista di Dosio, Di Benedetto si è lasciata andare: “Mamma mia, rinchiudetelo in un manicomio e non fatelo più uscire. Ah Denis Dosio, con le patatine nel c**o ti sei superato… ah si è capito chiaramente. E vabbe’, ragazzi”. Trascorso qualche giorno, Dosio ha deciso di replicare alle critiche con un video Tik Tok: “Oddio ma parli proprio di me Paolina? Quale onore mi porta a ricevere insulti diffamatori da parte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Fuoco e fiamme tradi. Pochi giorni fa la speaker di Rtl 102.5, ospite di Simone Buratti e del collega Jody su Twitch, era stata sottoposta a un singolare ma semplice quiz: guardando una fotografia, doveva dare il proprio giudizio sulla persona in questione. Alla vista di, Disi è lasciata andare: “Mamma mia, rinchiudetelo in une non fatelo più uscire. Ah, con le patatine nel c**o ti sei superato… ah si è capito chiaramente. E vabbe’, ragazzi”. Trascorso qualche giorno,ha deciso dire alle critiche con un video Tik Tok: “Oddio ma parli proprio di me Paolina? Quale onore mi porta a ricevere insulti diffamatori da parte ...

