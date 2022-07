“Amicizia” | un racconto dedicato alla sua Giornata internazionale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 28 luglio 2022) Benvenuti nell’universo letterario di StoryLine. Il 30 luglio si celebra ladell’a cui èildi oggi. Per realizzarlo ci siamo ispirati ad un quadro di Van Gogh, di cui ricorrono 132 anni dmorte intitolato “Il caffè di notte” L’assenzio la aiutava vagamente a dimenticare quel lavoro che aveva da svolgere per il suo ultimo libro su Van Gogh e l’espressionismo per il nuovo corso e l’esame che doveva tenere all’università e forse qualcosa che non avrebbe mai voluto ricordare. Antonia Savonardi aveva sempre risolto tutto nella vita come meglio poteva eppure le sembrava questa volta di aver di fronte a se un muro invalicabile davanti al quale pensava solo di voler scomparire. Per questo aveva deciso di spegnere il telefono e di ...