La Favorita | Lanthimos rovista nei nidi di nevrosi e lo fa alla grande

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 luglio 2022) LARai 3, ore 23.40. Con Emma Stone, Rachel Weisz e Olivia Colman. Regia di Yorgos. Produzione Gran Bretagna 2018. Durata: 2 ore LA TRAMA Inghilterra agli inizi del 1700. Regna (si fa per dire) Anna , l'ultima degli Stuart (saranno detronizzati entro pochi anni dagli Hannover). Si fa per dire perchè la sovrana è una nevrotica da interdire, dominata ddi turno. Che è all'inizio, la bruna e affascinante Sarah, che avrebbe anche una bella mente politica. Senonchè viene un giorno spodestata dcugina, la bionda Abigail che di politica non sa nulla, ma conoscemeraviglia l'arte della seduzione e s'impossessa rapidamente di cuore e corpo della sovrana in disfacimento. PERCHÈ VEDERLO Perché è un'ulteriore della capacità del greco d'America Yorgos ...