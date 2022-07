Bambino di 6 anni cade dal secondo piano - Cronaca - lanazione.it (Di mercoledì 27 luglio 2022) Pegaso Montecarlo di Lucca (Lucca), 27 luglio 2022 - Un Bambino di 6 anni è caduto dal secondo piano di un'abitazione a Montecarlo di Lucca. La mamma lo ha caricato in macchina e lo stava portando in ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 27 luglio 2022) Pegaso Montecarlo di Lucca (Lucca), 27 luglio 2022 - Undi 6è caduto daldi un'abitazione a Montecarlo di Lucca. La mamma lo ha caricato in macchina e lo stava portando in ...

SoniaSamoggia : RT @fanpage: ??Tragedia a Muncie, in Indiana, Stati Uniti, dove un bambino di soli 6 anni ha sparato accidentalmente alla sorellina di 5 ucc… - fedryzzy : RT @CharlyMatt: Secondo Salvini ci sono scuole dove 'si fa l'appello per cognome, per non discriminare, perché magari a sette anni c'è qual… - quaranta_due : RT @Iperbole_: 'A scuola, durante l'appello, non si chiamano i bambini per nome, ma per cognome. Per non discriminare. Perché magari a 7 an… - sangermax : RT @fanpage: ??Tragedia a Muncie, in Indiana, Stati Uniti, dove un bambino di soli 6 anni ha sparato accidentalmente alla sorellina di 5 ucc… - venti4ore : Bimbo di 6 anni cade dal secondo piano, allertato l’elisoccorso -