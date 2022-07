Sport in tv oggi, martedì 26 luglio: programma ed orari di tutti gli eventi (Di martedì 26 luglio 2022) Lo Sport in tv oggi: il programma nel dettaglio e tutti gli orari degli eventi per la giornata di martedì 26 luglio 2022. Si avvicinano all’epilogo gli Europei di calcio femminile, con la prima semifinale tra Inghilterra e Svezia che andrà in scena questa sera. Consueto appuntamento con i tornei di tennis: a livello maschile si gioca ad Atlanta, Kitzbuhel e Umago, mentre le donne scendono in campo a Praga e Varsavia. Spazio anche agli Europei di softball ed alla pallanuoto, con il Settebello coinvolto nelle fasi finali della World League. Di seguito il programma completo con tutti gli orari e gli eventi nel dettaglio. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 26 luglio 2022) Loin tv: ilnel dettaglio eglidegliper la giornata di262022. Si avvicinano all’epilogo gli Europei di calcio femminile, con la prima semifinale tra Inghilterra e Svezia che andrà in scena questa sera. Consueto appuntamento con i tornei di tennis: a livello maschile si gioca ad Atlanta, Kitzbuhel e Umago, mentre le donne scendono in campo a Praga e Varsavia. Spazio anche agli Europei di softball ed alla pallanuoto, con il Settebello coinvolto nelle fasi finali della World League. Di seguito ilcompleto conglie glinel dettaglio.Face.

