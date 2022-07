(Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – “Il progettoLab è la risposta concreta alla necessità di accompagnare la transizione energetica con lo sviluppo di nuove competenze, sicuramente a taglio ingegneristico, ma anche di tipo manageriale. Ilè unaper idi questi luoghi che, con determinazione e sfida, vorranno cogliere con noi dil’opportunita di incidere sullo sviluppo di questo paese”. Lo ha detto all’Adnkronos Maria Antonietta Sidonl, responsabile Distretto Trasmissione Sicilia diche oggi ha partecipato alla presentazione deldi II livello “Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica”, promosso da, nell’ambito del progettoLab, ...

TV7Benevento : Sidoni (Terna): 'Master Tyrrhenian Lab opportunità per laureati brillanti' - - fisco24_info : Sidoni (Terna): 'Master Tyrrhenian Lab opportunità per laureati brillanti': (Adnkronos) - 'Il progetto Tyrrhenian L… -

Adnkronos

investirà 100 milioni di euro nei prossimi 5 anni per sviluppare le competenze necessarie a ... 'I giovani brillanti di cui parlo - dice- sono quegli studenti tirati su dall'università ...investirà 100 milioni di euro nei prossimi 5 anni per sviluppare le competenze necessarie a ... 'I giovani brillanti di cui parlo - dice- sono quegli studenti tirati su dall'università ... Sidoni (Terna): "Master Tyrrhenian Lab opportunità per laureati brillanti" Palermo, 26 lug. (Adnkronos) - "Il progetto Tyrrhenian Lab è la risposta concreta alla necessità di accompagnare la transizione energetica con lo sviluppo di nuove competenze, sicuramente a ...