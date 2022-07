Mario Rui: “I nuovi acquisti vogliono fare la storia del club” (Di martedì 26 luglio 2022) Mario Rui, terzino del Napoli, sta parlando in diretta a “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto evidenziato: “Il ritiro? Rispetto agli altri anni qualcosa è cambiato anche a livello di clima, si sente di più il caldo. In termini di preparazione si sta facendo molto bene, come gli anni scorsi. Ci sono lavori atletici e di forza oltre a quelli con la palla”. “Il modulo? Dipende da come si mette la partita. Rispetto a Insigne, Callejon ecc. che hanno fatto parte della storia del Napoli ci sono calciatori che hanno tanta fame che vorranno fare la storia del club”. “Osimhen? L’avevo visto già nell’anno precedente all’acquisto durante la Champions. L’abbiamo scoperto più da vicino quando è arrivato da noi e ogni giorno dimostra le sue qualità. Ancora non ha espresso tutto il suo ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 26 luglio 2022)Rui, terzino del Napoli, sta parlando in diretta a “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto evidenziato: “Il ritiro? Rispetto agli altri anni qualcosa è cambiato anche a livello di clima, si sente di più il caldo. In termini di preparazione si sta facendo molto bene, come gli anni scorsi. Ci sono lavori atletici e di forza oltre a quelli con la palla”. “Il modulo? Dipende da come si mette la partita. Rispetto a Insigne, Callejon ecc. che hanno fatto parte delladel Napoli ci sono calciatori che hanno tanta fame che vorrannoladel”. “Osimhen? L’avevo visto già nell’anno precedente all’acquisto durante la Champions. L’abbiamo scoperto più da vicino quando è arrivato da noi e ogni giorno dimostra le sue qualità. Ancora non ha espresso tutto il suo ...

Forzalupi4 : @D4rkJok3er @Gazzetta_it Salutaci il capitano insi... ah no scusa vabbe È rimasto sicuro K2... ah no errore mio ...… - furioso_george : @sscnapoli @SkySport Per vedere Juan Jesus Rramhani Mario Rui Zerbin Ounas Gaetano? No grazie - osimhenismo_ : 10 euro per vedere un incontro di boxe tra balotelli e mario rui PECCHÈ NO PALLATE??? @PolliceAzzurro - Raffaele_NA : Pacchetto difesa @sscnapoli 2022/23 Rrahmani Kim ?? (Koulibaly) Juan Jesus Ostigard ?? (Tuanzebe) Olivera ?? (Gh… - tajima69 : @manu67915486 @antidisfattista Nel senso che in qualche partita in cui si passa a 4-4-2, Mario Rui sarebbe indicati… -