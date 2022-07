Alfonso Signorini battezza il figlio di due ex del GF Vip: “Questo bambino è anche un po’ mio” (Di martedì 26 luglio 2022) Prima di cimentarsi nella conduzione della nuova edizione del GF Vip, Alfonso Signorini è stato chiamato ad assolvere un ruolo particolarmente delicato: il padrino del figlio di una coppia nata proprio nella Casa più spiata d’Italia. Loro sono gli innamoratissimi Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia che ieri hanno celebrato il battesimo del loro primogenito, Gabriele. ... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 26 luglio 2022) Prima di cimentarsi nella conduzione della nuova edizione del GF Vip,è stato chiamato ad assolvere un ruolo particolarmente delicato: il padrino deldi una coppia nata proprio nella Casa più spiata d’Italia. Loro sono gli innamoratissimi Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia che ieri hanno celebrato il battesimo del loro primogenito, Gabriele. ... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

DonnaGlamour : Alfonso Signorini battezza il figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: “Questo bambino è anche un po’ mio” - loutomli__ : Immagina far fare il padrino di tuo figlio ad Alfonso Signorini - blogtivvu : Alfonso Signorini battezza il figlio di due ex del GF Vip: “Questo bambino è anche un po’ mio” ?? #gfvip - zazoomblog : “Sarò una guida per lui”. Alfonso Signorini battezza il figlio vip. L’aveva promesso - #“Sarò #guida #lui”.… - angiuoniluigi : RT @fanpage: Alfonso Signorini ha battezzato Gabriele Ciavarro, il figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro che si sono conosciuti al GF… -