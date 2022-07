Lavrov: 'missili sul grano un errore. Ma Mosca rispetterà gli accordi' (Di lunedì 25 luglio 2022) - Il ministro degli Esteri russo garantisce che l'accordo siglato separatamente tre giorni fa con la mediazione turca e dell'Onu sulla ripresa delle esportazioni di grano dall'Ucraina sarà rispettato ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 25 luglio 2022) - Il ministro degli Esteri russo garantisce che l'accordo siglato separatamente tre giorni fa con la mediazione turca e dell'Onu sulla ripresa delle esportazioni didall'Ucraina sarà rispettato ...

LaVeritaWeb : Grano, gas, pagamenti più semplici: aperture obbligate verso il Cremlino. Sergei? Lavrov cerca sponde in Africa a p… - Incipit_Lab : RT @LaVeritaWeb: Grano, gas, pagamenti più semplici: aperture obbligate verso il Cremlino. Sergei? Lavrov cerca sponde in Africa a partire… - l_dirauso : #OmnibusLa7 #agorarai FALSITÀ di #Russia.Ieri aveva smentito di aver lanciato missili su #Odessa,Oggi lo ammette.… - AgoraMagazLatin : Le rassicurazioni di Lavrov sulle forniture di grano all'Africa. Kiev: missili russi su Zaporizhzhia. Esercito ucra… - PensieroNo : RT @LaVeritaWeb: Grano, gas, pagamenti più semplici: aperture obbligate verso il Cremlino. Sergei? Lavrov cerca sponde in Africa a partire… -