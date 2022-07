Juventus, Rugani ora può restare: cambia tutto, il piano diabolico (Di lunedì 25 luglio 2022) La Juventus, dopo l’acquisto di Bremer, potrebbe aver completato il reparto difensivo; possibile anche la permanenza di Rugani. Saranno giorni decisamente importanti per la Juventus in ottica mercato; la rosa bianconera, dopo gli arrivi di Pogba, Di Maria e Bremer, ha bisogno di ulteriori innesti per permettere ad Allegri di avere una rosa sempre più competitiva sia per lo scudetto sia per il discorso relativo alla Champions League. A livello di obiettivi, la Juventus sembra stia lavorando su un nuovo centrocampista, un attaccante e, probabilmente, un difensore. Nelle ultime ore, però, sembra che Rugani possa restare con il reparto bianconero a quel punto completo. LaPresseNella passata stagione, considerando i problemi fisici avuti da Chiellini e Bonucci, Rugani è ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 25 luglio 2022) La, dopo l’acquisto di Bremer, potrebbe aver completato il reparto difensivo; possibile anche la permanenza di. Saranno giorni decisamente importanti per lain ottica mercato; la rosa bianconera, dopo gli arrivi di Pogba, Di Maria e Bremer, ha bisogno di ulteriori innesti per permettere ad Allegri di avere una rosa sempre più competitiva sia per lo scudetto sia per il discorso relativo alla Champions League. A livello di obiettivi, lasembra stia lavorando su un nuovo centrocampista, un attaccante e, probabilmente, un difensore. Nelle ultime ore, però, sembra chepossacon il reparto bianconero a quel punto completo. LaPresseNella passata stagione, considerando i problemi fisici avuti da Chiellini e Bonucci,è ...

