Italia in semifinale World League 2022 pallanuoto: avversaria Settebello, data, orario e tv (Di lunedì 25 luglio 2022) L'Italia è in semifinale nella Final Eight di World League maschile 2022 di pallanuoto. Il Settebello del ct Sandro Campagna nei quarti ha avuto vita facile contro la Serbia, imponendosi con il netto punteggio di 14-7. Nel penultimo atto della competizione gli azzurri sfideranno la vincente della sfida tra Spagna e Canada, con i primi che partono decisamente favoriti. L'appuntamento è per le ore 16.00 di martedì 26 luglio a Strasburgo, in Francia. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming. IL TABELLONE DELLE SEMIFINALI IL CALENDARIO DELLA FINAL EIGHT: DATE, ORARI E TV TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA TV E STREAMING – La partita sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD, oppure in streaming su Rai Play.

