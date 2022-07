Elezioni 2022, il piano di Salvini e Berlusconi per contendere la premiership a Giorgia Meloni (Di lunedì 25 luglio 2022) Il giorno decisivo sarà mercoledì. In un vertice dei partiti del centrodestra si dovranno sciogliere tutti i nodi per le Elezioni politiche del 25 settembre. La distribuzione dei collegi tra le forze della coalizione, perché con il Rosatellum molto del risultato dipende dai candidati nei collegi uninominali. E la premiership, ovvero chi sarà il presidente del Consiglio in caso di vittoria alle urne. Nel centrodestra finora la regola è stata che il leader del partito che prende più voti sarà poi colui che indicherà il nome del premier. Ma Lega e Forza Italia sembrano avere qualche problema con Fratelli d’Italia: Salvini e Berlusconi potrebbero puntare su “metodi alternativi” per togliere la leadership a Giorgia Meloni. Nei giorni scorsi si era parlato della possibilità, per il ... Leggi su open.online (Di lunedì 25 luglio 2022) Il giorno decisivo sarà mercoledì. In un vertice dei partiti del centrodestra si dovranno sciogliere tutti i nodi per lepolitiche del 25 settembre. La distribuzione dei collegi tra le forze della coalizione, perché con il Rosatellum molto del risultato dipende dai candidati nei collegi uninominali. E la, ovvero chi sarà il presidente del Consiglio in caso di vittoria alle urne. Nel centrodestra finora la regola è stata che il leader del partito che prende più voti sarà poi colui che indicherà il nome del premier. Ma Lega e Forza Italia sembrano avere qualche problema con Fratelli d’Italia:potrebbero puntare su “metodi alternativi” per togliere la leadership a. Nei giorni scorsi si era parlato della possibilità, per il ...

